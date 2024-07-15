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نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير الصحة: انتهاء مشكلة نواقص الأدوية خلال الأسابيع القادمة من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الاثنين 15 يوليو 2024 01:11 مساءً - دوت الخليج – أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ضرورة العمل على حل مشكلة نواقص الأدوية، بالتنسيق مع شركات الأدوية لمضاعفة الإنتاج، مضيفًا: “نحن مستعدون لدعم أي خطوات في هذا الملف”.
ولفت مدبولي، خلال اجتماع عقده مساء اليوم لمتابعة جهود توفير الأدوية والتعامل مع مشكلة النواقص، إلى رصد عدد من الشكاوى بهذا الشأن، مضيفًا: “ومن ثم يجب العمل على حل هذه المشكلات”.
وخلال الاجتماع، شرح وزير الصحة والسكان، الدكتور خالد عبد الغفار، أبعاد الأزمة، مرجعا إياها إلى “نقص السيولة الدولارية خلال الفترة الماضية”، موضحا أنها أثرت على إنتاج شركات تصنيع الأدوية، ومن ثم على توافر الأدوية بالأسواق.
وأكد عبد الغفار أن الأزمة بدأت تنفرج مع توافر السيولة الدولارية، وستنتهي المشكلة خلال الأسابيع المقبلة.
وقدم رئيس هيئة الدواء، الدكتور على الغمراوي، عرضا مفصلًا تناول جهود الهيئة لتوفير الأدوية بالأسواق، وفقًا للأولويات المطلوبة، وخطوات العمل على إتاحة مخزون استراتيجي من الأدوية والمستحضرات لمختلف الاستخدامات.
كما تطرق الغمراوي إلى آليات متابعة المخزون من الأدوية، وضبط سلاسل الإمداد والتوزيع المختلفة، وجهود دفع الإنتاج في القطاع الدوائي لتلبية الاحتياجات المحلية.
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