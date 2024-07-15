وزير البترول: نتطلع لتعميق التعاون مع الشركات الإماراتية في…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 15 يوليو 2024 06:14 مساءً - دوت الخليج – بحث وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس كريم بدوي، مع مريم الكعبي، سفيرة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة، سبل تعزيز التعاون بين البلدين، خاصة في مجالات البترول والغاز والثروة المعدنية.

وأشار بدوي، خلال اللقاء، إلى أن وجود شركات إماراتية عديدة تعمل في مجال البترول والغاز فى مصر ساهم بشكل فعال في تحقيق نجاحات كبيرة، خاصة في ظل الدعم الكبير والعلاقات الوطيدة بين القيادة السياسية للبلدين.

وأعرب الوزير عن تطلعه لتعميق التعاون بين قطاع البترول والشركات الإماراتية في مجالات البحث والاستكشاف والتكرير والتعدين وتوفير التكنولوجيات المتطورة التي يمتلكها الجانب الإماراتي، بالإضافة إلى استغلال البنية التحتية المتطورة وسعات التخزين التي تتمتع بها مصر والموقع الجغرافي المتميز في مد الجسور للشركات الإماراتية نحو الغرب وأوروبا.

ومن جانبها، أشارت السفيرة الإماراتية إلى الخبرات والامكانات الكبيرة التي يمتلكها قطاع البترول المصري وفرص تبادل الخبرات وتكثيف الجهود المشتركة لتحقيق المزيد من النجاحات للبلدين.

وأكدت أن مصر مدرسة كبيرة ووجهة استثمارية جاذبة وأن الشركات الإماراتية تتطلع للاستثمار بقوة في مجالات البترول والغاز والتعدين في مصر.

وأضافت أن التكامل الناجح بين البلدين ظهر جليا خلال قمة المناخ Cop27 بمصر ومن بعدها قمة المناخ Cop28 بالإمارات والتي تعتبر تجربة مصرية إماراتية خالصة حيث أظهرت مدى توافق الرؤى بين البلدين.

ووجه وزير البترول والثروة المعدنية الدعوة للسفيرة الإماراتية لحضور منتدى مصر للتعدين والذى سيعقد يوم 16 يوليو الجاري، على مدار يومين.