3.3 تريليون دولار إجمالي مبيعات التجزئة في الصين خلال النصف…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 15 يوليو 2024 11:12 مساءً - شينخوا _ قالت الهيئة الوطنية للإحصاء اليوم الإثنين إن مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية في الصين ارتفعت بنسبة 3.7 في المائة على أساس سنوي في النصف الأول من العام الجاري.

وأظهرت بيانات صادرة عن الهيئة أن إجمالي مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية في البلاد بلغ ما يقرب من 23.6 تريليون يوان (حوالي 3.3 تريليون دولار أمريكي) في النصف الأول.

وقال يوي جيان شيون، المسؤول في الهيئة، إنه مع التنفيذ القوي للسياسات الداعمة للاستهلاك، تواصل نمو حجم السوق الاستهلاكية في النصف الأول من العام.

وفي يونيو وحده، ارتفعت مبيعات التجزئة في بكين بنسبة 2 في المائة على أساس سنوي، وفقا للبيانات الواردة من الهيئة.

وبدعم من العروض الترويجية للمبيعات ونماذج التجارة الإلكترونية الجديدة، ارتفعت مبيعات التجزئة عبر الإنترنت في الصين بنسبة 9.8 في المائة على أساس سنوي خلال الأشهر الستة الأولى، لتحافظ على نمو سريع نسبيا.

وزادت مبيعات السلع المادية عبر الإنترنت بنسبة 8.8 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وهو ما يمثل 25.3 في المائة من إجمالي مبيعات التجزئة خلال هذه الفترة.

وبرز استهلاك الخدمات كنقطة مضيئة، حيث توسعت مبيعات التجزئة للخدمات بنسبة 7.5 في المائة على أساس سنوي في النصف الأول، وهي أعلى بنسبة 4.3 نقطة مئوية عن مبيعات التجزئة للسلع.

وسجل قطاع المطاعم زيادة بنسبة 7.9 في المائة في الإيرادات، في حين ارتفعت مبيعات التجزئة للسلع بنسبة 3.2 في المائة، وفقا للهيئة.

وأظهرت بيانات اليوم الإثنين أيضا أن إجمالي الناتج المحلي للصين نما بنسبة 5 في المائة على أساس سنوي في النصف الأول، بينما سجل نموا بنسبة 4.7 في المائة خلال الربع الثاني.