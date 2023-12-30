انت الأن تتابع خبر الحق ذاكر بسرعة .. التعليم تفجر مفاجئة مدوية بشأن امتحانات الترم الأول 2024 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني برئاسة الدكتور رضا حجازي، عن قرار عاجل خلال الساعات القليلة الماضية من اليوم السبت الموافق 30 ديسمبر 2023، بشأن امتحانات الترم الأول 2024 لطلاب الصف الأول والثاني الثانوي العام.

وأنهت جميع مدارس جمهورية مصر العربية، كافة الاستعدادات الخاصة بامتحانات الفصل الدارسي الأول للعام الدراسي 2023-2024، والتي من المقرر أن تنطلق في منتصف شهر يناير من العام الميلادي الجديد 2024.

امتحانات الترم الأول 2024