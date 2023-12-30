انت الأن تتابع خبر الحق ذاكر بسرعة .. التعليم تفجر مفاجئة مدوية بشأن امتحانات الترم الأول 2024 والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني برئاسة الدكتور رضا حجازي، عن قرار عاجل خلال الساعات القليلة الماضية من اليوم السبت الموافق 30 ديسمبر 2023، بشأن امتحانات الترم الأول 2024 لطلاب الصف الأول والثاني الثانوي العام.
وأنهت جميع مدارس جمهورية مصر العربية، كافة الاستعدادات الخاصة بامتحانات الفصل الدارسي الأول للعام الدراسي 2023-2024، والتي من المقرر أن تنطلق في منتصف شهر يناير من العام الميلادي الجديد 2024.
امتحانات الترم الأول 2024
وأوضحت وزارة التعليم في بيانها الذي نشرت نسخه منه على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك أن كافة المدارس قد بدأت بالفعل إعلان أرقام جلوس طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى العام استعداداً لامتحانات الترم الأول 2024 المقرر انطلاقها يناير المقبل
وأضافت الوزارة أن مدارس الجمهورية بدأت بالفعل في الكشف عن قوائم الطلاب وأرقام جلوسهم الذين سوف يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الأول، بالإضافة إلي أنه تم تحديد مادة اللغة الثانية لكل طالب سواء كانت الفرنسية أو الإسبانية أو الصينية أو الإيطالية والألمانية.