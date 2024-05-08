نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة يصدر مرسومين أميريين بتعيين مدراء عموم في جهاز أبوظبي للمحاسبة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 8 مايو 2024 11:49 صباحاً - أصدر صاحب السمو الشيخ “محمد بن زايد آل نهيان”، رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي. مرسوما أميريا بتعيين سعادة “محمد سعيد القبيسي” مديرا عاما لقطاع النزاهة ومكافحة الفساد في جهاز أبوظبي للمحاسبة. كما أصدر صاحب السمو رئيس الدولة مرسوماً أميرياً بتعيين سعادة “وائل عبدالقادر محمود” مديرا عاما لقطاع الرقابة والتدقيق في جهاز أبوظبي للمحاسبة.





