محافظ دمياط تدلي بصوتها في انتخابات الرئاسة وتحث المواطنين على المشاركة

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أحمد جودة - القاهرة - أدلت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بصوتها بالانتخابات الرئاسية التى انطلقت اليوم ولمدة ثلاثة أيام، وذلك من مقر اللجنة الانتخابية بمحطة القطارات بمدينة دمياط والتي تأتي ضمن خمس لجان تم تخصيصها للوافدين على مستوى المحافظة.

ودعت المحافظ، أبناء المحافظة على المشاركة الايجابية في هذا العرس الديمقراطي باعتباره واجب وطنى على كل مصرى ومصرية.

وأشادت محافظ دمياط، بالاقبال الكبير الذى شهدته اللجان فى أول أيام التصويت،حيث أكدت أن تلك الصورة تعكس وعى ووولاء المواطن المصري لوطنه، مشيدة أيضًا بالمشاركة الايجابية للمرأة بجميع المراكز والمدن..

وأكدت محافظ دمياط أهمية المشاركة بالانتخابات الرئاسية، مؤكدة أن المحافظة استعدت بتجهيز اللجان والبالغ عددهم 176 لجنة انتخابية منذ أمس لاستقبال الناخبين، إضافة إلى تجهيز 5 لجان أخرى لاستقبال الوافدين.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية 2024 في الداخل، صباح الأحد، ويتنافس فيها كل من المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري رمز السلم.

وتستقبل اللجان الفرعية على امتداد محافظات مصر 67 مليون ناخب تشملهم قاعدة بيانات الناخبين، من الأحد حتى الثلاثاء، ومن المقرر أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتيجة رسميا في 18 ديسمبر الجارى، حسب الجدول الزمنى المعلن عنه مسبقا.

وحال وجود جولة إعادة سيتم إجراء الانتخابات للمصريين في الخارج أيام 5 و6 و7 يناير 2024، على أن تجرى الانتخابات للمصريين في الداخل أيام 8 و9 و10 يناير، فيما سيتم إعلان النتائج 16 يناير 2024.

ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت 67 مليون ناخب، موزعين على 10 آلاف و85 مركز اقتراع على مستوى الجمهورية، وبإشراف 15 ألف قاضي.

وكان المصريون المقيمون بالخارج صوتوا في الانتخابات على مدار 3 أيام، في 121 دولة حول العالم، امتدت في الفترة من 1 لـ3 ديسمبر، في 137 لجنة فرعية موزعين بمقار البعثات الدبلوماسية، ومن المقرر إعلان نتائج تصويت المصريين بالخارج ضمن النتائج المجمعة للانتخابات.