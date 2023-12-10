شاهد.. محافظ دمياط تتفقد اللجان الانتخابية لمتابعة عملية التصويت فى أول أيام انتخابات الرئاسة

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أحمد جودة - القاهرة - تفقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اللجان الانتخابية بمدن كفر البطيخ وكفر سعد وشرباص بمركز فارسكور لمتابعة سير عملية التصويت فى أول أيام الانتخابات الرئاسية، حيث جاء ذلك خلال جولة موسعة تم ربطها بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

وتضمنت الجولة أيضًا تفقد سير العملية الانتخابية بالسرو والزرقا بحضور النائب وليد التمامى عضو مجلس الشيوخ، حيث شهدت اللجان الانتخابية بمراكز ومدن المحافظة إقبال كبير من المواطنين والسيدات للادلاء بأصواتهم.

كما أكدت محافظ دمياط، انتظام عملية التصويت بجميع اللجان على مستوى المحافظه، وأشادت بوعى المواطنين بأهمية ممارسة حقهم الدستور بالمشاركة بالانتخابات للحفاظ على الوطن ومقدراته.

ولفتت محافظ دمياط، إلى أن محافظة دمياط بها ١٤١ مركزا انتخابيا و١٧٦ لجنة فرعية تم تجهيزهم لاستقبال مليون و١١١الف و٥٦٨ ناخب وناخبة، مشيرة إلى أن الانتخابات يتم متابعتها من خلال المرور الميدانى ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، كما تجرى تحت إشراف قضائى وتحت مظلة من التأمين الكامل وأيضًا التأمين الطبى.

الانتخابات الرئاسية 2024 وانطلقت

الانتخابات الرئاسية 2024 في الداخل، صباح الأحد، ويتنافس فيها كل من المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري رمز السلم.

وتستقبل اللجان الفرعية على امتداد محافظات مصر 67 مليون ناخب تشملهم قاعدة بيانات الناخبين، من الأحد حتى الثلاثاء، ومن المقرر أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتيجة رسميا في 18 ديسمبر الجارى، حسب الجدول الزمنى المعلن عنه مسبقا.

وحال وجود جولة إعادة سيتم إجراء الانتخابات للمصريين في الخارج أيام 5 و6 و7 يناير 2024، على أن تجرى الانتخابات للمصريين في الداخل أيام 8 و9 و10 يناير، فيما سيتم إعلان النتائج 16 يناير 2024.

ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت 67 مليون ناخب، موزعين على 10 آلاف و85 مركز اقتراع على مستوى الجمهورية، وبإشراف 15 ألف قاضي. وكان المصريون المقيمون بالخارج صوتوا في الانتخابات على مدار 3 أيام، في 121 دولة حول العالم، امتدت في الفترة من 1 لـ3 ديسمبر، في 137 لجنة فرعية موزعين بمقار البعثات الدبلوماسية، ومن المقرر إعلان نتائج تصويت المصريين بالخارج ضمن النتائج المجمعة للانتخابات.