الحكومة تنشر عقوبات للمتلاعبين بالسلع الاستراتيجية بالأسواق سجن وغرامة وسحب الرخصة.. اعرف التفاصيل

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تشكل الحكومة المصرية لجنة فنية لمراقبة بيع أو إخفاء السلع الإستراتيجية بقيمة أعلى من سعرها داخل الهايبر ماركت أو المحلات مع منع حدوث مشكلة في السلع الإستراتيجية، كما أكدت وزارة التموين عن تشكيل لجنة خاصة لتطبيق الأسعار التي حددتها الحكومة على السلع الأساسية بالسوق.
عقوبات المتلاعبين بالسلع الاستراتيجية
أكدت بعض المصادر الحكومية على وجود قرار مرتقب من الأجهزة المعنية حول إصدار قرارات بالحبس على المتلاعبين بالسلع لمدة لا تزيد عن خمس سنوات ولا تقل عن سنة، بالإضافة إلى وجوب المتلاعبين بالسلع لا تزيد عن 2 مليون جنيه ولا تقل عن 100 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة البضائع المصادرة، كما تابعت المصادر عن مضاعفة هذه العقوبة بكلا حديها الأقصي والأدني في حالة تكرار نفس الفعل مرتين، ولن تقل الغرامة عن 300 ألف جنيه ولن تزيد عن 5 ملايين جنيه، كما سوف يعاقب المخالف بإغلاق المحل لمدة تصل إلى 6 أشهر مع إمكانية إلغاء رخصة المحل.
إجراءات الحفاظ على توازن السوق
أكد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء المصري أن الحكومة تتابع كل الأسعار الموجودة في السوق الخاصة بالسلع الأساسية مع عقد اجتماع دوري مع مالكي المصانع للحفاظ على توازن السوق، وقد أضاف مدبولي أنه تم تشكيل لجنة خاصة تشمل الكثير من الجهات لوضع آلية توافق مع القطاع الخاص وتبني السوق الحر وضبط الأسعار، كما تم تحديد أسعار السلع الأساسية مثل الأرز والسكر والفول والمكرونة والزيت واللبن والجبن الأبيض لمنع احتكارها أو رفع أسعارها.
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