الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب باستاد المدينة الأولمبية بالعاصمة الإدارية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 6 يناير 2024 12:32 مساءً - تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم السبت، تدريبات المنتخب الوطني لكرة القدم باستاد المدينة الإولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وكان قد تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم السبت، مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية.

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يصافح لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يصافح لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتفقد تدريبات المنتخب الوطني لكرة القدم

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وصورة تذكارية مع لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وصورة تذكارية مع لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يصافح لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يصافح لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يصافح الجهاز الفنى للمنتخب الوطني لكرة القدم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يصافح الجهاز الفنى للمنتخب الوطني لكرة القدم

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وصورة تذكارية مع المنتخب الوطني لكرة القدم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وصورة تذكارية مع المنتخب الوطني لكرة القدم