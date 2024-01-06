أخبار مصرية

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب باستاد المدينة الأولمبية بالعاصمة الإدارية

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احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 6 يناير 2024 12:32 مساءً - تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم السبت، تدريبات المنتخب الوطني لكرة القدم باستاد المدينة الإولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وكان قد تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم السبت، مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية.

51ccdb91-f65e-4448-9e50-429b4f87ef70الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يصافح لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم 

 

 

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الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتفقد تدريبات المنتخب الوطني لكرة القدم 

 

 

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الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم 

 

 

420e0bbf-a33a-435e-afed-9ed452a87202الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وصورة تذكارية مع لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم 

 

 

a2348631-ea5f-496a-b6d3-f454e0db5017الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يصافح لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم 

 

 

ae98f0ad-0791-426f-abd7-28be988d8d5fالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يصافح الجهاز الفنى للمنتخب الوطني لكرة القدم 

 

 

b3d5e8bb-2eb2-44a9-bed5-a9089df2ce3bالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم 

 

 

f93fc953-8a0c-41f9-b536-325a7438b063الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وصورة تذكارية مع المنتخب الوطني لكرة القدم 

 

fdde2eb3-329a-413b-a55b-d7eb63403ed6الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم 

 

 

 

 

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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