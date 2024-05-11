مندوب مصر بالأمم المتحدة: إسرائيل تسعى لإجبار الفلسطينيين على النزوح القسرى من غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 11 مايو 2024 12:32 صباحاً - قال السفير أسامه عبد الخالق، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، إن الجرائم الإسرائيلية فى غزة وصلت إلى حد قتل موظفي الأمم المتحدة وهدم منشآتها.

وأضاف عبد الخالق فى كلمته التى نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، أن الحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف، وهى حقوق طبيعية وأساسية وغير مشروطة، ودعا الدول الأعضاء للعمل على سرعة إصدار الأمم المتحدة قرارا بمنح دولة فلسطين العضوية الكاملة، مؤكداً أن مصر تطالب بدعم وكالة أونروا واستئناف تمويلها بشكل كامل، وأنها تواصل جهودها لوقف إطلاق النار بقطاع غزة وإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية، مشيرا إلى أن إسرائيل تسعى لإجبار الفلسطينيين على النزوح القسرى من قطاع غزة.

ودعا مندوب مصر لدى الأمم المتحدة الأعضاء بالجمعية العامة للأمم المتحدة العمل على سرعة إصدار الأمم المتحدة قرارا بمنح دولة فلسطين العضوية الكاملة، مطالبا المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل للتجاوب مع جهود الوساطة الحالية.