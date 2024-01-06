نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "التعليم" و"التنظيم والإدارة" يعلنان تفاصيل مسابقة الـ30 ألف معلم للعام الثالث على التوالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لاستقبال أوراق المتقدمين لمسابقة ال٣٠ الف معلم للعام الثالث على التوالي، وفقًا لإعلان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وحددت الجهاز المركزي، التخصص المتاح للتقديم هذا العام، وهو التعاقد على معلم مساعد فصل للصفوف الابتدائية ( الأول، الثاني، الثالث).



وأعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن حاجة وزارة للتعاقد مع عدد (11114) في وظيفة معلم مساعد فصل للصفوف الابتدائية الصفوف ( الأول، الثاني الثالث) للعام الدراسي 2025/2024 بجميع محافظات الجمهورية.



واشترطت التقديم للوظيفة المعلن عنها كما يلي:

1. أن يكون متمتعًا بالجنسية المصرية.



2. أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.

3. ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

4. الا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل.

5 ألا يزيد سن المتقدم عن 40 عامًا في تاريخ نشر الإعلان.

6. أن يكون المتقدم خريج أحد الأقسام التالية ) تعليم أساسي بكلية التربية أو كلية التربية النوعية.



7. أن يكون التقدير العام للمتقدم (مقبول) فأعلى.

8. أن يجتاز الاختبار وفقا للقواعد المقررة في هذا الشأن

9. أن يجتاز التدريبات التي تقررها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

10. اجتياز الكشف الطبي وتحليل المخدرات لمن إجتازوا الإختبار والتدريبات

11. يجب التقديم فقط في المحافظة الكائن بها محل إقامة المتقدم وفقًا للثابت ببطاقة الرقم من جنيها (ستة وعشرون جنيهًا فقط:

12. سداد مبلغ ( ٢٠) جنيها لحساب المركزي للتنظيم والإدارة عن طريق الإيداع بأحد فروع البنوك الآتية:-

( البنك الأهلي المصري - بنك مصر - بنك القاهرة والتي تعمل في نظام التمويل للتنظيم والإدارة الحكومي بكافة محافظات الجمهورية على حساب الجهاز المركزي للتنظيم الحكومية والإدارة رقم 9/450/0781200 حـ / حصيلة رسوم أداء شغل الوظائف الحكومية.