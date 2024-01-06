البابا تواضروس: تهنئة الرئيس السيسي للمصريين بعيد الميلاد تمثل قيمة عالية

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 6 يناير 2024 10:37 مساءً - تحدث البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عن زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لكاتدرائية ميلاد المسيح للتهنئة بعيد الميلاد المجيد.

وقال البابا تواضروس: "نشعر بهذه القيمة العالية وهو يهنئ كل المصريين من الكاتدرائية ببداية العام الجديد ويهنئهم أيضا بعيد الميلاد المجيد"، حسبما أفادت قناة إكسترا نيوز.

وقدم البابا تواضروس الثاني، هدية تذكارية للرئيس السيسي في عيد الميلاد المجيد المقام بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتمنى الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن يكون هذا العام نهاية لفترة صعبة مرت على العالم كله والمنطقة، قائلا: "أتمنى من الله الأزمات متزدتش أكتر من كده".

وقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، التحية للمشاركين في قداس عيد الميلاد المجيد، بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، خلال التهنئة بعيد الميلاد المجيد.