نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خبير: الرئيس السيسي يبذل جهودا جبارة لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد الدكتور محمد سيد أحمد، أستاذ علم الاجتماع السياسي، على موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي الراسخ والداعم بقوة للقضية الفلسطينية ضد حرب الإبادة الجماعية التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي ضدهم، لافتا إلى أن القيادة السياسية لم تدخرا جهدا في نصرة الشعب الفلسطيني.

وأضاف الدكتور محمد سيد أحمد، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، لم نقبل أن يزايد أحد على دور مصر في دعم الأشقاء الفلسطينيين، فالجميع جيشا وشعبا يصطف خلف القيادة السياسية في دعم القضية الفلسطينية، مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يبذل جهودا جبارة وضخمة من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

تابع أستاذ علم الاجتماع السياسي، مصر ما زالت مستمرة في ادخال المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر معبر رفح، وهناك جهود مضنية لوقف العدوان، لافتا إلى ان التراب المصري والفلسطيني خط أحمر.