نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم برشلونة يرفض الرحيل ويتمسك بالبقاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت مصادر صحفية عن رفض نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني قرار الرحيل عن البارسا في الميركاتو الصيفي القادم وتمسك ببقائه في الموسم القادم.

وبحسب صحيفة سبورت الإسبانية فإن مسؤولي نادي برشلونة قرروا استمرار النجم البرازيلي رافينيا ضمن قائمة الفريق في الموسم الجديد.

وأكدت أنه بناءً على طلب رافينيا بالبقاء مع النادي الكتالوني في الموسم القادم فإنه تم الاستقرار على بقائه على الرغم من تلقيه العديد من العروض المغرية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الدولي البرازيلي رافينيا أبلغ ديكو المدير الرياضي لنادي برشلونة برفضه مغادرته صفوف الفريق ورغبته في البقاء مع النادي.

وكانت تقارير صحفية قد ذكرت في الفترة الأخيرة عن رغبة العديد من الأندية السعودية في الحصول على خدمات رافينيا مقابل مبلغ مالي ضخم.