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أحمد جودة - القاهرة - اليوم .. حرس الحدود يصطدم بسبورتنج لتحديد المتأهل للدوري الممتاز

تقام اليوم الاربعاء في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءا مبارتين في الجولة السادسة والاخيره للدورة الرباعية للصعود للدوري الممتاز.



1- حرس الحدود مع سبورتنج

يصطدم فريق حرس الحدود بقيادة محمد مكي بنظيره فريق سبورتنج بقيادة أحمد فاروق، في مباراة مصيرية لتحديد المتأهل إلى دوري الأضواء والشهرة.

حسم التعادل السلبى نتيجة الدور الأول

ويتصدر حرس الحدود جدول ترتيب الدورة الرباعية برصيد 10 نقاط، بفارق نقطتين عن سبورتنج صاحب المركز الثاني.



فرص صعود حرس الحدود إلى الدوري الممتاز:-

يحتاج حرس الحدود إلى الفوز أو التعادل مع سبورتنج لحسم بطاقة التأهل الأخيرة إلى الدوري الممتاز.

فرص صعود سبورتنج إلى الدوري الممتاز:-



ويسعى سبورتنج بقيادة أحمد فاروق للتأهل إلى الدوري الممتاز لأول مرة في تاريخه، ويحتاج الفريق السكندري إلى الفوز على حرس الحدود لحسم التأهل إلى دوري الأضواء والشهرة.



يدير المباراة محمد عادل حكمًا الحدود ويعاونه كلا من أحمد توفيق طلب مساعدًا أول، هاني عبدالفتاح مساعدًا ثان، نادر قمر الدولة حكمًا رابعًا.



2- الترسانة مع منتخب السويس

على ستاد الترسانة يواجه فريق الترسانة متذيل المجموعة بقيادة جمعة مشهور برصيد 4 نقاط نظيره فريق منتخب السويس صاحب المركز الثالث بقيادة سعد فاروق برصيد 5 نقاط في لقاء تحصل حاصل بعد الخروج من المنافسة.

حسم التعادل السلبى نتيجة الدور الأول

يدير اللقاء طاقم تحكيم نسائي مكون من شاهندا المغربي حكمًا للساحة، يارا عاطف مساعدًا أول، جمالات أحمد مساعدًا ثان، نور سمير حكمًا رابعًا.

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