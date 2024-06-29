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أحمد جودة - القاهرة - هاجم الإعلامي عبدالناصر زيدان تسريب مكالمة لرئيس نادي الزمالك حسين لبيب حول أزمة النادي وموقف الفريق من المشاركة في مباراة سيراميكا كليوباترا حيث جاء ذلك خلال برنامجه "ملعب الشمس" المذاع على قناة الشمس، حيث عبر زيدان عن رفضه القاطع للتسريب.

عبدالناصر زيدان يرفض تسريب مكالمة لبيب وجملة غير متوقعة من رئيس الزمالك

أوضح زيدان أنه يعتبر التسريب غير مقبول شرعا وأخلاقيا، مؤكدا أنه لا يتماشى مع القيم الدينية والأخلاقية.

وأشار الإعلامي إلى أن المكالمة تحتوي على جملة أثارت دهشته وهي أن "الزمالك هو من سيضع جدول الدوري دون عامر حسين".

وأضاف زيدان أن هذه الجملة هي الأغرب التي سمعها في حياته من رئيس ناد رياضي، معبرا عن استغرابه الشديد من هذا التصريح.