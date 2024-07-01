نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الطوبجي: الزمالك مؤهل للمشاركة في السوبر الأفريقي رغم أزمة التراخيص في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد محمد الطوبجي مدير تراخيص الأندية في اتحاد الكرة، أن الكاف قد وافق على تمديد فترة منح التراخيص حتى 5 يوليو بناءً على طلب اتحاد الكرة.

وأوضح الطوبجي خلال مشاركته في برنامج "الماتش" مع الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد أن الزمالك لم يقدم حتى الآن مستندات تثبت حل أزمة خالد بوطيب، ولكن ذلك لن يمنع الفريق من المشاركة في السوبر الأفريقي.

وأكد مدير تراخيص الأندية أن الكاف لن يوافق على تمديد المهلة مرة أخرى بعد المهلة الحالية، مشددًا على أن الزمالك سيخوض المباراة بشكل طبيعي بغض النظر عن حل أزمة التراخيص.

أشار الطوبجي إلى أن ملف التراخيص لا يتعلق بمشاركة الفريق في المباريات الرسمية، وأن الجهاز الفني واللاعبين جاهزون للتنافس في السوبر الأفريقي دون أي تأثير سلبي من هذه الأزمة المالية.