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أحمد جودة - القاهرة - كشف أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تفاصيل العرض الذي تلقاه من تركي آل الشيخ لضمه لـ الوحدة السعودي.

زيزو يكشف حقيقة عرض تركي آل الشيخ لضمه للدوري السعودي



وقال زيزو في تصريحات عبر قناة "إم بي سي مصر 2" في برنامج الكورة مع فايق الذي يقدمه الإعلامي الرياضي إبراهيم فايق: "لم أكن أشغل ذهني بموضوع تحقيق الأرقام، كنت في البرتغال قبل أن أنضم للزمالك جلست 8 أشهر في المنزل بسبب مشاكل في الفيزا".

وأفاد: "عندما انضممت للزمالك خضت فترة إعداد 5 أيام فقط مع جروس".

وتابع: "خلال الـ8 أشهر كنت أتدرب في البيت، الموسم الذي عدت فيه لمصر جواز السفر تمت سرقته، وكنت قبل ذلك أسير بشكل جيد في البرتغال وكان هناك أندية كبيرة في البرتغال تريد ضمي مثل بورتو".

وأضاف: "كنت في أكاديمية gmg لمدة 7 سنوات، وذهبت لبلجيكا 3 سنوات والبرتغال عامين وكنت أريد العودة ولا أعرف كيف أعود، ثم بدأت أتأقلم على الوضع هناك".

واستطرد: "تجهزت 5 أيام مع الزمالك ولعبت أول مباراة أمام إنبي وصنعت هدفًا لكهربا، والمباراة الثانية كانت أمام بترو أتلتيكو الأنجولي وجروس فاجأني بأنني سأبدًا أساسيًا، وصنعت هدفًا لحميد أحداد".

وواصل: "لقد لعبت 40 مباراة ولم أسجل هدفًا، لكن كنت أنفذ تعليمات المدير الفني لأثبت نفسي، بدايتي كانت جيدة، لكن لم أفعل شيء واللقطة الأولى تدوم عند الجماهير، خاصة أن الجماهير لم تكن تعرفني".

واختتم: "تحدث معي تركي آل الشيخ عندما كنت في البرتغال، وكان معه ممدوح عيد، وقال لي أنه يريدنس في نادي الوحدة السعودي، وقال لي أنه سيضم عواد ولاعبين آخرين، ورحبت بذلك".

