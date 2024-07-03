حركة تغيرات موسعة.. المحافظون الجدد يؤدون اليوم اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسى

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 3 يوليو 2024 06:32 صباحاً -

يؤدى المحافظين الجدد اليومين الدستورية اليوم، الأربعاء، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمقر رئاسة الجمهورية في مصر الجديدة.

وستشمل حركة المحافظين تشمل تغيرات موسعة، وتضم محافظين جدد لمحافظات القاهرة وشمال سيناء والغربية وكفر الشيخ والإسماعيلية والسويس وبورسعيد والإسكندرية والأقصر.

ووفق مصادر مطلعة، فمن المقرر اختيار اللواء طارق مرزوق محافظاً للدقهلية، اللواء محب حبشي محافظاً لبورسعيد، اللواء هشام ابو النصر محافظاً لأسيوط، أيمن إبراهيم عطية محافظاً للقليوبية، چاكلين عازر محافظة للبحيرة