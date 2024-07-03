بعد قليل.. الحكومة الجديدة والمحافظين الجدد يؤدون اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسى

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 3 يوليو 2024 06:32 صباحاً -

تؤدى بعد قليل، الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة.

وتشهد الحكومة الجديد تغيير شامل، ودمج وزارات واستحداث أخرى في إطار توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتطوير السياسات الحكومية لمواكبة التحديات التي تواجه الدولة، حيث تم الاستعانة بكفاءات وطنية من الخبرات الدولية، لبعض الحقائب الوزارية، حيث تشير التوقعات إلى تغيير يشمل أكثر من 75% من الوزارات.

وتشمل الحكومة الجديدة تغيير حقائب البترول والكهرباء والتموين والمالية والزراعة والإسكان، وتعيين أكثر من نائب لرئيس الوزراء.

ووفق مصادر، فقد تم اختيار شريف فاروق، وزيراً للتموين، الدكتور أسامة الأزهري وزيراً للأوقاف، الدكتورة مايا مرسي، وزيرة للتضامن الاجتماعي، السفير بدر عبد العاطي وزيراً للخارجية والهجرة، شريف الشربيني وزيراً الإسكان، أحمد كوجوك وزيراً للمالية، حسن الخطيب وزيراً للاستثمار والتجارة الخارجية، المستشار عدنان فنجري وزيراً للعدل، سامح الحفني وزيراً للطيران، المستشار محمود فوزي وزيراً للشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسى.

كما سيؤدى المحافظين الجدد اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسى، حيث من المتوقع تعديل أكثر من 20 محافظ، أبرزهم محافظى، القاهرة وشمال سيناء والغربية وكفر الشيخ والإسماعيلية والسويس وبورسعيد، والإسكندرية والأقصر.