دوت الخليج - كتب احمد صلاح - شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد مباريات الجولة الـ 30 لمسابقة الدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر تقام، غداً السبت، 3 مباريات فى افتتاح منافسات الجولة الثلاثين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، حيث يلتقى المقاولون العرب مع مودرن سبورت، فيما يحل إنبى ضيفا على سموحة، وأخيرا يلعب زد مع البنك الأهلى، فى مواجهات قوية ومثيرة فى الجولات الختامية من عمر المسابقة المحلية. مواعيد مباريات الجولة الـ 30 لمسابقة الدورى المصرى السبت 6 يوليو المقاولون العرب & مودرن سبورت..4 عصراً سموحة & إنبى..5.30 مساء زد إف سى & البنك الاهلى..7 مساء الأحد 7 يوليو بلدية المحلة & المصري البورسعيدى.. 4 عصراً الزمالك & الإسماعيلى.. 7 مساء الجونة & سيراميكا.. 7 مساء الاثنين 8 يوليو فاركو & الداخلية..4 عصراً الاتحاد السكندرى & بيراميدز.. 5.30 مساء الأهلى & طلائع الجيش.. 7 مساء القناة الناقلة لمباريات الدورى المصرى تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدورى المصرى ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية. يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز

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