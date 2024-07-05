الأرجنتين تعبر الإكوادور بركلات الترجيح وتتأهل إلي نصف نهائي كوبا أمريكا

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - ياسر رشاد – القاهرة – حجز منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم مقعده في نصف نهائي بطولة كوبا أمريكا 2024، بعد فوزه على الإكوادور بركلات الترجيح بنتيجة 2-4 في المباراة التي أقيمت بينهما فجر اليوم الجمعة ضمن منافسات دور ربع النهائي.

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وكانت المباراة بينهما انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، أفتتح التانجو التسجيل بأقدام ليساندرو مارتينيز في الدقيقة 35، ثم تعادل الإكوادور عن طريق رودريجيز في الدقيقة 92 من عمر المباراة.

وشهدت ركلات الترجيح أهدر ليونيل ميسي لضربة جزاء التانجو، فيما أهدر لاعبو الإكوادور ركلتين.

وخاض منتخب الأرجنتين المباراة بالتشكيل الأتي:

في حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز.

في خط الدفاع: ناهويل مولينا – كريستيان روميرو – ليساندرو مارتينيز – نيكولاس تاليافيكو.

في خط الوسط: إنزو فرنانديز – ماك أليستر – رودريجو دي بول.

في خط الهجوم: ليونيل ميسي – لاوتارو مارتينيز – نيكو جونزاليس.