قبل عرضه... تفاصيل حفل وردة الجزائرية في جدة

القاهرة - محمد ابراهيم -

تحتفل مدينة جدة بالفنانة الراحلة وردة الجزائرية، في ليلة من ليالي الروائع، برعاية الهيئة العامة للترفيه GEA، وبتنظيم شركة بنش مارك في يوم 4 يوليو في عبادي الجوهر أرينا.



أبرز الموجودين بحفل وردة الجزائرية



و يضم الحفل نخبة من نجمات الوطن العربي في ليلة وردة، وهن الفنانة أصالة نصري، الفنانة نانسي عجرم، والفنانة ريهام عبد الحكيم، والفنانة عبير نعمة، بقيادة المايسترو وليد فايد والأوركسترا الموسيقية البالغ عددهم 100 عازف أبرزهم: رضى بدير عازف الناي، وأيمن الحنبولي عازف تشيلو، وطه السيد عازف شيلو، وسعيد الارتست، أحمد القصبجي عازف الكمان، إسلام قصبجي عازف عود.

تفاصيل حفل وردة الجزائرية



انطلقت بروفات الحفل فور وصول الفنانات، وستستمر البروفات المكثفة حتى موعد الحفل، وتتواصل الاستعدادات خلال الأيام القادمة، لهذا الحدث الكبير الذي ينتظره الجمهور السعودي والعربي، لتخليد اسم أحد أبرز الفنانات التي قدمت روائع الأغاني العربية خلال مسيرتها.



تكريم وردة الجزائرية

وعلى صعيد آخر، أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه GEA، المستشار تركي آل الشيخ كـ تكريم للمسيرة الطويلة للفنانة الراحلة وردة الجزائرية، حيث سيقدمن الفنانات باقة متنوعة من أشهر أغانيها، ويتخلل الحفل برنامج كبير من ضمنه ستعرض مجموعة الافلام الوثائقية التي شارك فيها كبار الفنانين العرب والموسيقين كما سينقل الحفل بشكل مباشر عبر عدد من القنوات الفضائية والمنصات الرقمية.



