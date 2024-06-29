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أحمد جودة - القاهرة - أكد طلال عبد اللطيف، خبير اللوائح أنه يجب على نادي الزمالك تسوية مستحقاته المالية، من أجل الحصول على رخصته الإفريقية، والمشاركة في كأس الكونفدرالية الإفريقية في الموسم القادم.

خبير لوائح: يجب على الزمالك تسوية غراماته للحصول على رخصته الإفريقية

قال طلال عبد اللطيف في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "على نادي الزمالك تسوية مستحقاته أولًا قبل الحصول على رخصته الإفريقية".

وأضاف: "حال عدم قيام الزمالك بتسوية مستحقاته خلال اليومين القادمين، لن يحصل على رخصته الإفريقية، وأرى أنه يجب على إدارة الزمالك فتح أبواب تواصل مع الاتحادين الإفريقي والمصري لحل هذه الأزمة".

وأتم طلال عبد اللطيف تصريحاته قائلًا: "من الممكن أن يضمن الزمالك للاتحاد الكرة المصري تسوية مستحقاته المالية، ولكن حال عدم السداد يتعرض اتحاد الكرة للعقوبات".