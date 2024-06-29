نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كشف شكل الدوري الجديد بعد بيان الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عرض الإعلامي عبدالناصر زيدان مستندا جديدا من رابطة الأندية يوضح التصور الجديد للموسم المقبل، وذلك خلال برنامجه "ملعب الشمس" المذاع على قناة الشمس حيث تضمن المستند تفاصيل عن شكل الدوري الجديد، والجدول الزمني، بالإضافة إلى المنظومة التحكيمية.

عبدالناصر زيدان يكشف شكل المسابقة الجديد بعد بيان الزمالك

وأشار زيدان إلى أن النائب أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية، قد أعد هذا التصور منذ أربعة أشهر، مؤكدًا أن هذا التحضير لا علاقة له بأزمة الزمالك الحالية.

وأضاف الإعلامي أن الخطة كانت معدة مسبقًا من جانب رابطة الأندية لضمان تنظيم الموسم الجديد بشكل سلس.

واختتم زيدان تصريحاته قائلا أن المستندات المقدمة توضح الجهود المستمرة لرابطة الأندية في تطوير وتحسين الدوري، بعيدًا عن أي خلافات أو أزمات تحدث بين الأندية.