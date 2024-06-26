سناب شات تطرح ميزات أمان لحماية هذه الفئة من المستخدمين

أعلنت شركة سناب شات عن توسيع ميزات الأمان على منصتها الشهيرة لمراسلة الصور والفيديو، وذلك في محاولة لحماية المستخدمين الأصغر سنًا.





سيتضمن هذا التوسع تحسين ميزة الحظر، تبسيط مشاركة الموقع، ومنع الغرباء من إرسال طلبات الصداقة إلى المراهقين الذين ليس لديهم أصدقاء مشتركين معهم.

تحسين وظيفة الحظر

أوضحت سناب شات أنها قامت بتوسيع وظيفة الحظر لحماية المستخدمين من التعرض للمضايقات المتكررة.

في حالة قيام مستخدم بحظر شخص ما، سيقوم التطبيق تلقائيًا بحظر طلبات الصداقة الجديدة من الحسابات الأخرى التي تم إنشاؤها على نفس الجهاز.

هذا يعني أن الأشخاص الذين تم حظرهم لن يتمكنوا من العودة بموجب حسابات جديدة على نفس الجهاز لمضايقة المستخدمين مرة أخرى.

قيود جديدة على طلبات الصداقة

لن يتمكن مستخدمو سناب شات من إرسال طلبات صداقة إلى المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و17 عامًا، ما لم يكن لديهم أصدقاء مشتركين.

بالإضافة إلى ذلك، لن يتمكن المستخدمون الذين يصلون إلى التطبيق من المواقع المرتبطة غالبًا بنشاط الاحتيال من إرسال طلبات صداقة، كما أشارت الشركة إلى أن هذه الميزة ستكون متاحة قريبًا بنسخة مترجمة.

تبسيط مشاركة الموقع

تم تبسيط مشاركة الموقع على سناب شات للسماح للمستخدمين الأصغر سنًا بالتحكم بشكل أفضل في الأصدقاء الذين يمكنهم رؤية موقعهم. من خلال ميزة Snap Map، سيتمكن المستخدمون من مراجعة قائمة الأشخاص الذين شاركوا مواقعهم معهم، حيث سيظهر التطبيق تذكيرات منتظمة للمستخدمين لمراجعة هذه القائمة والتأكد من أنهم مرتاحون مع الأشخاص الذين يمكنهم رؤية موقعهم.

تعزيز التحذيرات داخل التطبيق

في إطار سعيها لحماية المراهقين من المستخدمين المشبوهين والمحتالين، أعلنت سناب شات أن نظام التحذير داخل التطبيق الخاص بها أصبح أكثر ذكاءً وفعالية.

النظام الجديد يمكنه الآن تحذير المستخدمين من الرسائل الواردة من مستخدمين ينتمون إلى مناطق جغرافية مختلفة.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم عرض تحذيرات للأشخاص الذين يتلقون رسائل من المستخدمين الذين تم حظرهم أو الإبلاغ عنهم في السابق.

نشر الميزات الجديدة

أكدت سناب شات أن الميزات الجديدة التي تم الإعلان عنها ستبدأ بالانتشار عبر الخدمة قريبًا.

تهدف هذه التحديثات إلى الحفاظ على أمان المستخدمين، خاصة المراهقين، على المنصة.

من خلال تعزيز التحذيرات والضوابط الأمنية، تسعى سناب شات إلى تقليل مخاطر التعرض للمحتوى غير المناسب أو الاتصال من المستخدمين الأكبر سنًا والمتنمرين عبر الإنترنت والمحتالين.

تحسين أمان النظام الأساسي

تتيح هذه التحديثات للمراهقين استخدام النظام الأساسي بشكل أكثر أمانًا، فمن خلال تقديم تحذيرات ذكية وتحسين نظام الحظر، تساعد سناب شات على توفير بيئة رقمية أكثر حماية.