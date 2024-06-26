الأرصاد: تحسن الطقس في هذا الموعد (فيديو)

جدة - نرمين السيد - أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، على انخفاض قيم درجات الحرارة فور غياب أشعة الشمس، ويكون هذا الانخفاض محسوس في ساعات الليل المتأخرة حتى صباح الباكر.





وأضافت "غانم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، تقديم الإعلاميين جومانا ماهر ومصطفى كفافي وهالة الحملاوي عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أن نسب الرطوبة العظمى تكون ليلا، وبالتالي تبقى أجواء فترة الليل مائلة للحرارة على أغلب المحافظات المطلة على الوجه البحري والقاهرة الكبرى وبعض الأماكن بجنوب البلاد. وأشارت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى نشاط نسبي للرياح، والذي يساعد بعض الشئ على تلطيف الأجواء والشعور بنسب رطوبة أقل، متوقعة استمرار ارتفاع قيم درجات الحرارة حتى نهاية هذا الأسبوع ومع مطلع الأسبوع المقبل سيكون هناك انخفاض طفيف في قيم درجات الحرارة بمعدل من درجتين لـ3 درجات على أغلب المحافظات الشمالية تحديدا نتيجة تأثر البلاد بوجود امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا.

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