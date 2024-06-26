محمد حماقي يستعد لإحياء حفلًا غنائيًا في بورسعيد.. تعرف على شروطه وأسعار تذاكره

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد الفنان محمد حماقي لإحياء حفل موسيقي مميز على شاطئ بورتو في بورسعيد، وذلك يوم 5 يوليو المقبل، ضمن فعاليات حفلات صيف 2024.

حفل حماقي في بورسعيد

من المتوقع أن يقدم حماقي خلال الحفل مجموعة متنوعة من أغانيه الشهيرة التي يتفاعل معها الجمهور بحماس.

أسعار تذاكر الحفل

أعلنت الشركة المنظمة لحفل محمد حماقي عن أسعار التذاكر عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام.

تم تقسيم التذاكر إلى ثلاث فئات:الفئة الأولى VIP High Tables بسعر 4000 جنيهًا، الفئة الثانية Fanpit بسعر 500 جنيهًا، الفئة الثالثة Regular بسعر 350 جنيهًا.

شروط وتعليمات الحضور

كما وضعت الشركة المنظمة للحفل عددًا من الشروط والتعليمات التي يجب على الحضور الالتزام بها: دخول الحفل بالزي الأبيض فقط، الأطفال فوق سن 10 سنوات يحتاجون لتذكرة كاملة، لا يوجد تبديل أو استرجاع للتذاكر بعد شرائها،لا يسمح بدخول الأطعمة والمشروبات.

آخر أعمال محمد حماقي

تجدر الإشارة إلى أن أغنية "حبيت المقابلة" هي أحدث أعمال محمد حماقي، والتي حققت نجاحًا كبيرًا حيث تجاوز عدد مشاهداتها حاجز المليون في ساعات قليلة من طرحها الأغنية من ألحان عزيز الشافعي وكلمات تامر حسين وتوزيع توما، مع عزف الجيتار لمصطفى أصلان وطبلة سعيد الأرتيست، شارك في تصوير الأغنية كل من محمد إبراهيم، يوسف حماد، محمد الصباغ، ومحمد الشاعر، بإدارة أعمال المنتج حمدي بدر.