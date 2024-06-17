نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم الإثنين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يعرض لكم موقع "دوت الخليج الرياضي " جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز في موسمه الحالي 2023-2024، وذلك قبل انطلاق مباريات اليوم الإثنين الموافق 17 يونيو.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري الممتاز

الجونة ضد البنك الأهلي، في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والخامسة بتوقيت أبو ظبي، على قناة 1 on time sport.

الإسماعيلي ضد إنبي، في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والثامنة مساءًا بتوقيت أبو ظبي، على قناة 2 on time sport

الزمالك ضد المصري البورسعيدي، في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والثامنة مساءًا بتوقيت أبو ظبي، على قناة 1 on time sport

جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز

1- بيراميدز 56 نقطة

المصري البورسعيدي 39 نقطة

3- زد اف سي 37 نقطة

4- الأهلي 36 نقطة

5- إنبي 36 نقطة

6- الاتحاد السكندري 36 نقطة

7- مودرن فيوتشر 35 نقطة

8- سموحة 35 نقطة

9- سيراميكا كليوباترا 34 نقطة

10- طلائع الجيش 33 نقطة

11- الزمالك 31 نقطة

الجونة 30 نقطة

13- الإسماعيلي 27 نقطة

14- البنك الأهلي 23 نقطة

15- بلدية المحلة 22 نقطة

16- فاركو 21 نقطة

17- المقاولون العرب 19 نقطة

18- الداخلية 15 نقطة