الرياضة

ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم الإثنين

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم الإثنين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -  

يعرض لكم موقع "دوت الخليج الرياضي " جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز في موسمه الحالي 2023-2024، وذلك قبل انطلاق مباريات اليوم الإثنين الموافق 17 يونيو.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري الممتاز

الجونة ضد البنك ، في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة  ومكة المكرمة، والخامسة بتوقيت أبو ظبي، على قناة 1 on time sport.

الإسماعيلي ضد إنبي، في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والثامنة مساءًا بتوقيت أبو ظبي، على قناة 2 on time sport  

الزمالك ضد المصري البورسعيدي، في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والثامنة مساءًا بتوقيت أبو ظبي، على قناة 1 on time sport

جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز

1- بيراميدز 56 نقطة

المصري البورسعيدي 39 نقطة

3- زد اف سي 37 نقطة

4- الأهلي 36 نقطة

5- إنبي 36 نقطة

6- الاتحاد السكندري  36 نقطة

7- مودرن فيوتشر 35 نقطة

8- سموحة 35 نقطة

9-  سيراميكا كليوباترا 34 نقطة

10- طلائع الجيش 33 نقطة

11- الزمالك 31 نقطة

الجونة 30 نقطة

13- الإسماعيلي 27 نقطة

14- البنك الأهلي  23 نقطة

15- بلدية المحلة  22 نقطة

16- فاركو 21 نقطة

17- المقاولون العرب 19 نقطة

18- الداخلية 15 نقطة

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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