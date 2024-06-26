ترتبب مجموعة الأرجنتين في كوبا أمريكا 2024 عقب الفوز على تشيلي

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أحمد جودة - القاهرة - حقق المنتخب الأرجنتيني الأول لكرة القدم، فوزًا صعبًا على نظيره منتخب تشيلي، بهدف نظيف في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس كوبا أمريكا 2024.

ونجح اللاعب لاوتارو مارتينيز مهاجم منتخب الأرجنتين، في تسجيل هدف الماتادور الوحيد في المباراة، عند الدقيقة 88 من أحداث الشوط الثاني.

مجموعة الأرجنتين في كأس كوبا أمريكا

ويقع المنتخب الأرجنتيني في المجموعة الأولى ببطولة كأس كوبا أمريكا 2024، مع كلا من منتخبات تشيلي، وكندا، وبيرو.

ترتيب مجموعة الأرجنتين في كأس كوبا أمريكا

1- الأرجنتين 6 نقاط.

2- كندا 3 نقاط.

3- تشيلي نقطة واحدة.

4- بيرو نقطة واحدة.

والجدير بالذكر أن منتخب الأرجنتين، يستعد لمواجهة نظيره منتخب بيرو، في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس كوبا أمريكا، يوم الأحد المقبل.

