نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منافسة إنجليزية شرسة لضم مهاجم إفريقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية عن منافسة شرسة بين كبار أندية الدوري الإنجليزي الممتاز للتعاقد مع مهاجم إفريقي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتدعيم الصفوف.

وبحسب التقارير فإن نادي آرسنال انضم إلى سباق المنافسة للتعاقد مع المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين لاعب نادي نابولي الإيطالي في الميركاتو الصيفي.

وأكدت أن الجانرز اتجه إلى التعاقد مع فيكتور أوسيمين بسبب فشله في التعاقد مع المهاجم بنيامين سيسكو لاعب نادي لايبزيج الألماني حيث أنه جدد عقده مع ناديه.

وأوضحت أن مسؤولي نادي آرسنال تواصلوا مع وكلاء اللاعب أوسيمين من أجل معرفة موقفه من الانتقال إلى الفريق في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ويأمل مسئولي نابولي في بيع فيكتور أوسيمين بمبلغ مالي كبير من أجل التعاقد مع المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو لاعب نادي تشيلسي.