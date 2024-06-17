الانخفاض مستمر.. الأرصاد تعلن تحسن حالة الطقس اليوم وتتوقع سقوط أمطار

جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن هناك انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة بقيم تتراوح من ٣:٢ درجة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.





وأوضحت الهيئة، أنه تكون درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم على مناطق الجمهورية :القاهرة الكبرى والوجه البحرى ٣٧ درجة، والسواحل الشمالية ٣٠ درجة، وجنوب سيناء ٤٢ درجة، وشمال الصعيد ٤٠ درجة، وجنوب الصعيد ٤٦ درجة. وأشارت إلى وجود فرص لسقوط الأمطار الخفيفة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء ووسط وجنوب الصعيد، مع نشاط رياح على أغلب الأنحاء.

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