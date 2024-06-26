استهداف سفينة تجارية بصاروخ جنوب عدن في اليمن

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 26 يونيو 2024 08:25 صباحاً - قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الأربعاء، إنها تلقت تقريرًا عن واقعة على بعد 52 ميلًا بحريًا جنوبي مدينة عدن اليمنية.

وكشفت الهيئة، أن ربان سفينة تجارية أبلغ عن سقوط صاروخ في المياه على مقربة من السفينة، حسب رويترز.

وأضافت أنه تم الإبلاغ عن سلامة الطاقم وأن السفينة تتجه إلى ميناء التوقف التالي.

وأدت هجمات الحوثيين في البحر الأحمر إلى تعطل في حركة الشحن العالمي، مما أجبر العديد من الشركات على تغيير مسارها للقيام برحلات أطول وأكثر تكلفة حول جنوب إفريقيا، كما أثارت مخاوف من اتساع نطاق الحرب بين إسرائيل وحماس.

ومنذ 19 نوفمبر الماضي، نفذ الحوثيون عشرات الهجمات على سفن تجارية وناقلات في البحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب يشتبهون بأنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها، ويقولون إن ذلك يأتي دعمًا لقطاع غزة.

وفي محاولة لردع الحوثيين، وجهت قوات أمريكية وبريطانية عدة ضربات لمواقع تابعة لهم في اليمن منذ 12 يناير الماضي.