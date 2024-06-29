نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طاقم تحكيم مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قامت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، بالإعلان عن طاقم حكام مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا، المقرر إقامتها اليوم السبت ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

حكام مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا

يواجه فريق الزمالك نظيره سيراميكا كليوباترا ويحتضن اللقاء ستاد القاهرة الدولي، في إطار لقاءات الجولة الثامنة والعشرين من المسابقة المحلية.

وأسندت لجنة الحكام مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا اليوم في الدوري المصري، لحكم ساحة طارق مجدي، وحكم مساعد أول أحمد توفيق طلب.

ويرافقهم حكم مساعد ثاني عماد العقاد، حكم رابع وائل فرحان، وحكم فيديو محمد عادل، وحكم فيديو مساعد هشام القاضي.

ويدخل فريق الزمالك المواجهة وهو في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 34 نقطة، كما يحتل فريق سيراميكا كليوباترا المركز الثامن في جدول مسابقة الدوري، ولديه 37 نقطة.