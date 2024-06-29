نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. كواليس أزمة كولر مع كهربا وحسم 4 لاعبين في الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حسم السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق كرة القدم بالنادي الأهلي، مصير بعض نجوم القلعة الحمراء، من الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، لتدعيم صفوف الفريق بصفقات جديدة استعدادا للموسم القادم.

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وأكد سيف زاهر عبر شاشة أون تايم سبورت:" موديست سيغادر الأهلي في خلال أيام، الأمر منتهي بين لجنة التخطيط وكولر، بسبب راتب اللاعب بجانب تراجع مستواه الفني، وتوجد بدائل مرشحة لتعويضه".

وتابع:" كولر أبلغ 4 لاعبين بأن مباراة فاركو والمباريات القادمة ستكون هي الفرصة الأخيرة، حيث سيبقى لاعب واحد من ضمن هذا الرباعي داخل القلعة الحمراء، وتغيير الصورة أمام الجميع عن تراجع مستوى بعض اللاعبين".

وواصل:" يوجد خلاف بين كولر وكهربا، اللاعب يريد المشاركة والعودة والمدرب له وجهة نظر أخرى".

وأشار:" كولر لديه قناعة بأن كهربا لا يستطيع اللعب 90 دقيقة واللاعب يرى عكس ذلك، حيث يرى اللاعب أن ابتعاده عن المشاركة أصبح متزايد، رغم أن مولر رفض رحيله على سبيل الإعارة هذا الموسم".

واختتم: "كولر لا يتعامل بموقف ثابت نحو أي لاعب، وكل اللاعبين تحولوا من دكة البدلاء إلى المشاركة أساسيا، شرط التألق ويوجد العديد من الأمثلة، مثل كريم فؤاد وأكرم توفيق ورامي ربيعة".