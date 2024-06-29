نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيهاب الكومي يكشف مصير بيريرا مع لجنة الحكام المصرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف إيهاب الكومي عضو اتحاد كرة القدم المصري عن مصير فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام المصرية من مواصلة تواجده في منصبه من عدمه.

وجاءت تصريحات الكومي عبر برنامج ملعب أون تايم والذي يذاع عبر قناة أون تايم سبورتس: "فيما يتعلق بالشكاوى من الأندية الخاصة بالتحكيم عرضنا عليه كافة الشكاوى".

وتابع: "كل الشكاوى عرضت عليه سواء من الزمالك وسيراميكا وكافة الاندية وطلبنا منه تقرير مفصل يعرض علينا خلال الاسبوع المقبل".

واختتم: "عقد بيريرا مستمر حتى شهر أغسطس والاتجاه في المجلس بتوجيه الشكر له".

مطالبات برحيل بيريرا

وطالبت عدة أندية أبرزها نادي الزمالك برحيل البرتغالي وذلك بعد الشكاوى الخاصة من تراجع مستوى التحكيم.