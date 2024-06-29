نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد أسامة عن دوره في فيلم عصابة المكس: طول الوقت عايز أعمل حاجة أحسن.. فيديو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحدث الفنان محمد أسامة، عن تفاصيل دوره في فيلم عصابة المكس، من بطولة الفنان أحمد فهمي وروبي، مردفًا: «أنا بعمل دور في الفيلم دا عبارة سواق أتوبيس مدرسة أطفال وديلر في نفس الوقت».

عصابة الماكس

وقال الفنان خلال حواره ببرنامج سبوت لايت الذي تقدمه الإعلامية شيرين سليمان على قناة صدى البلد:« في نفس الوقت أنا صديق للمكسيكي اللي بيحتاج الأتوبيس في عملية معينة، وبنروح ننفذها سوا وتبدأ المغامرة من هنا».

وتابع: «أنا وأحمد فهمي أصدقاء أكتر من 12 سنة، ومبسوط بالشغل معه، وواثق أن فهمي عنده رغبة بتقديم فيلم أفضل من اللي فات».

وأكمل: «مبسوط بوجود 4 أفلام قوية خلال موسم العيد، نجحنا أننا نجيب الجمهور مرة واتنين السينما علشان يشوف الأفلام دي، ودا دورنا واعتقد أننا نجحنا فيه».