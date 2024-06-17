نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الليلة.. تامر حسني يستعد لإحياء حفل غنائي ضمن الاحتفالات بعيد الأضحى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد تامر حسني لإحياء حفل غنائي اليوم احتفالًا بعيد الأضحى المبارك في زيد إيست أورا وذلك ثاني أيام العيد الموافق 17 من يونيو.

وطرحت الشركة المنظمة للحفل أشعار التذاكر وجاءت أسعارها بين الفئات السعرية الثالثة: “350 جنيها، 550 جنيها، 750 جنيها”.

ومن المقرر أن يقدم نجم الجيل تامر حسني باقة متنوعة من أجمل أغانيه التي يحبها الجمهور ومنها "هرمون السعادة، ارجعلي، بعيش، ألف سلامة، حبيتها يا ناس، حلو المكان، تاج، انتي الحياة، موضوع رجوعنا، ولا يهمك، موحشتكيش، سنوحي، أول مرة.. وغيرهم الكثير.

مفاجأة تامر حسني لجمهوره الفترة المقبلة

وأعلن نجم الجيل تامر حسني اليوم عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" عن استعداده لطرح أغنية جديدة خلال الأيام القليلة المقبلة حيث نشر مجموعة صور له مع فريق عمله، حيث نشر الصور وعلق عليها قائلًا: "بنمسي على الحبايب من الستوديو عندي على أغلى الناس كل سنه وانتوا طيبين عيد سعيد على الجميع، خلاص بنطلع أوديو جديد حالًا هينزل إن شاء الله أول ما يخلص تصويره".

منشور تامر حسني

أعمال تامر حسني القادمة

وفي سياق منفصل يذكر أنه يقوم حاليًا نجم الجيل تامر حسني بتصوير فيلم ري ستارت، وهو فيلم كوميدي يجمع هنا الزاهد وتامر حسني معًا مرة أخرى بعد فيلم " بحبك" وفيلم ري ستارت ينتمي إلى فئة الأفلام الاجتماعية الكوميدية والذي يدور في اطار من الاثارة والتشويق.

يشارك في بطوله فيلم ري ستارت كوكبة كبيرة من النجوم المتميزين إلى جانب الفنان تامر حسني وهم الفنانة هنا الزاهد، باسم سمرة، عصام السقا، محمد ثروت، وهو من تاليف ايمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.

آخر أعمال تامر حسني السينمائية

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان تامر حسني هو فيلم تاج الذي تم عرضه في موسم عيد الأضحى المبارك للعام الماضي 2023، وهو فيلم اجتماعي كوميدي من بطولة كلا من دينا الشربيني، عمرو عبد الجليل، هالة فاخر، ساندي، احسان الترك، سمر متولي، محمد الجوهري، وضيف الشرف الفنان أحمد بدير، وعدد آخر من النجوم، والفيلم من تأليف وإخراج تامر حسني.

يجسد تامر حسني خلال أحداث الفيلم شخصية السوبر هيرو بطابع مصري، لديه قوة خارجة يحاول استغلالها في خدمة وإنقاذ البشر، وأثناء ذلك يعلم بوجود أخ تؤام له الذي يكون لديه عكس قوته وهى الشر وتبدأ بينهم الصراعات.