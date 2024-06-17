نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دي ليخت ينهي الجدل بشأن مستقبله مع بايرن ميونيخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أنهى المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت الجدل بشأن مستقبله مع نادي بايرن ميونيخ الألماني في فترة الانتقالات الصيفية القادمة بعد انتشار أنباء برحيله.

وتناولت العديد من التقارير مؤخرا رحيل المدافع ماتياس دي ليخت عن صفوف نادي بايرن ميونيخ الألماني في فترة الانتقالات الصيفية القادمة بسبب وصول عرض له.

وأكدت تقارير أيضا أن مسؤولي نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي أبدوا اهتمامهم بالتعاقد مع دي ليخت في الميركاتو الصيفي من صفوف نادي بايرن ميونيخ.

وقال ماتياس دي ليخت في تصريحات صحفية له بشأن مستقبله مع بايرن ميونيخ:" ليس هذا الوقت المناسب للحديث عن ذلك فكل تركيزي منصب على بطولة اليورو".

وتابع:" لقد لعبت موسمي الثاني مع بايرن ميونيخ وأنا سعيد هناك ولكن بعد بطولة أوروبا سوف نرى ما سيحدث".