أليو سيسيه مدرب السنغال الأفضل في دور المجموعات بأمم أفريقيا 2023

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 25 يناير 2024 08:32 مساءً - نشر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" صورة لـ "أليو سيسيه" المدير الفني للمنتخب السنغالى عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "إكس"، مؤكداً أنه الأفضل في مرحلة المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 المقامة حالياً في كوت ديفوار.

وأكد الاتحاد الأفريقي أن أليو سيسيه قاد "أسود التيرانجاد" إلى دور الـ16 بأمم أفريقيا بعد تحقيق العلامة الكاملة في دور المجموعات، بالفوز في 3 مباريات ليتصدر ترتيب المجموعة الثالثة التي ضمت الكاميرون وغينيا وجامبيا.

أليو سيسيه

ونجح المنتخب السنغالى في انتزاع بطاقة التأهل إلى ثمن نهائي أمم أفريقيا 2023، عن جدارة واستحقاق بعد مشوار مميز في دور المجموعات بالكان.بدأ منتخب السنغال مشواره في دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا، بالفوز على جامبيا 3-0 ثم التغلب على الكاميرون بنتيجة 3-1، وأخيرًا تخطي غينيا بثنائية نظيفة. وحقق أسود التيرانجا الفوز في 3 مباريات بدور المجموعات ولم يتلقي أي هزيمة ولم يحقق أي تعادل في مشواره بهذا الدور.كما يعد منتخب ماني ورفاقه هو الأكثر تحقيقًا للانتصارات في دور المجموعات بـ 3 مباريات.

كذلك سجل المنتخب السنغالي 8 أهداف واستقبل هدف وحيد، كما حقق 2 كلين شيت ويعد أفضل دفاع في البطولة، كما صنعوا في 9 فرص محققة للتسجيل طوال مشوار دور المجموعات بأمم أفريقيا 2023.