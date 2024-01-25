نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الأوقاف يتفقد جناح المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بمعرض الكتاب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفقد وزير الأوقاف أ.د/ محمد مختار جمعة جناح المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بــ (صالة 4 - 46 B)، وجناح دار الإفتاء المصرية، وجناح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، ومنتدى أبو ظبي للسلم بجناح الإمارات العربية المتحدة، في ثاني أيام معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الخامسة والخمسين اليوم الخميس 25/ 1/ 2024م، وذلك في إطار حرص الوزارة على نشر الوعي والثقافة الإسلامية.



وقد شهد جناح المجلس الأعلى للشئون الإسلامية إقبالًا كثيفًا من زوار معرض القاهرة الدولي للكتاب ومن الطلاب الوافدين ومن الأئمة والواعظات في ثاني أيام انطلاقه.



جدير بالذكر أن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية يقدم مجموعة مفاجآت ‏لزواره بالمعرض الدولي للكتاب الخامس والخمسين بالقاهرة (صالة 4 - 46 B)، وتخفيضات على إصدارات وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

جاء ذلك بحضور كلا من الدكتور/ محمد عزت محمد الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والدكتور/ عبد الله حسن عبد القوي مساعد وزير الأوقاف لشئون المتابعة والمتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، والشيخ/ عبد الفتاح عبد القادر جمعة مدير إدارة تحقيق المخطوطات وكتب التراث بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والدكتور/ خالد صلاح الدين مدير مديرية أوقاف القاهرة، والدكتور/ السيد مسعد مدير مديرية أوقاف الجيزة، والشيخ/ صفوت أبو السعود مدير مديرية أوقاف القليوبية.