حملة أمنية مكبرة بـ3 محافظات تضبط 47 قضية سلاح و13 قضية مخدرات وتنفذ 1249 حكماً

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 4 فبراير 2024 02:30 مساءً -

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لاستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام، وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن أسيوط، أسوان، دمياط حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.

وأسفرت هذه الحملات بمديرية أمن أسيوط عن ضبط 42 قضية سلاح نارى، ضُبط خلالهم 16 بندقية آلية، 21 بندقية خرطوش، 19 فرد محلى، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، بحوزة 42 متهم من بينهم 30 لديهم معلومات جنائية.

كما تم ضبط 6 قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة، ضُبط خلالهم 2,390 كيلو جرام لمخدر الحشيش، كمية لمخدر الشابو وزنت 550 كيلو جرام، كمية لمخدر الهيروين، وكمية من الأقراص المخدرة، بحوزة 6 متهمين بينهم خمسة لهم معلومات جنائية.

كما تم تنفيذ 565 حكم قضائى متنوع.

وفى مديرية أمن أسوان، تم ضبط 3 قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة، ضُبط خلالهم 8 كيلو جرام لمخدر الحشيش، وكمية لمخدر الهيروين، بحوزة 3 متهمين بنيهم أثنان لهم معلومات جنائية، فضلاً عن تنفيذ 684 حكم قضائى متنوع.

وبمديرية أمن دمياط تمكنت الحملة من ضبط 4 قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية، ضُبط خلالهم 8 كيلو جرام لمخدر الحشيش، 5 كيلو جرام لمخدر البانجو، 8,500 كيلو جرام من مخدر الهيدرو، وكمية لمخدر الهيروين، وكذلك ضبط 3 فرد محلى وعدد من الطلقات بحوزة 5 متهمين بينهم ثلاثة لهم معلومات جنائية.

وقامت وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونية، مؤكدة أنه جارى استمرار الحملات الأمنية.