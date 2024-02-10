حملات أمنية لضبط تجار المخدرات والسلاح والهاربين في أسيوط وأسوان ودمياط

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 10 فبراير 2024 12:36 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام، فقد قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسيوط - أسوان- دمياط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.

وأسفرت جهود الحملات فى مديرية أمن أسيوط عن ضبط عدد (34) قضية سلاح نارى، ضبط خلالهم (13 بندقية آلية - 18 بندقية خرطوش – 16 فرد محلى- طبنجة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (34 متهم "لـ 28 منهم معلومات جنائية").

وضبط عدد (5) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة، ضُبط خلالهم (1,110 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 1,230 كيلو جرام لمخدر الشابو) بحوزة (5 متهمين "لـ 4 منهم معلومات جنائية")، فضلا عن تنفيذ عدد (433) حكم قضائى متنوع.

وفى مديرية أمن أسوان ضبط عدد (3) قضايا "إتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية، ضُبط خلالهم (8,200 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 5 كيلو جرام لمخدر البانجو – كمية من مخدر الشابو - عدد من الأقراص المخدرة) بحوزة (3 متهمين " لـ 2 منهم معلومات جنائية")، وكذا ضبط (بندقية خرطوش - فرد محلى وطلقتين)، وتنفيذ عدد (826) حكم قضائى متنوع.

وبمديرية أمن دمياط ضبط عدد (4) قضايا "إتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية، ضُبط خلالهم (7,700 كيلو جرام لمخدر الحشيش– 8,500 كيلو جرام لمخدر البانجو– 7 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين)، وكذا ضبط (2 فرد محلى وعدد من الطلقات) بحوزة (4 متهمين لهم معلومات جنائية).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.