نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد زيارة المعاشات.. تعرف علي مواعيد عمل هيئة التأمينات الاجتماعية ؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعمل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية على توفير خدماتها للمواطنين بكفاءة، بغض النظر عن انتمائهم للقطاع الحكومي أو القطاع الخاص.

لمساعدة الأفراد في إنهاء الأوراق الضرورية، تهتم الهيئة بتحديد مواعيد العمل. تعمل الهيئة طوال أيام الأسبوع من الثامنة صباحًا حتى الثالثة عصرًا، باستثناء أيام الجمعة والسبت، وكذلك الإجازات والأعياد.

فيما يخص يوم السبت، لا تعمل الهيئة في هذا اليوم، ما يجعل الأفراد يحتاجون إلى معرفة الأيام التي تكون فيها الهيئة في خدمتهم.

يُشير القانون رقم 148 لسنة 2019 إلى أن زيادة المعاشات، التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ستُصرف في شهر مارس بدلًا من يوليو، وستبلغ 15% كحد أقصى لنحو 11 مليون مُستحق، بهدف تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين.