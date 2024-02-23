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أحمد جودة - القاهرة - تعرف على أماكن معارض اهلا رمضان 2024 وأسعار السلع الغذائية، يستفسر العديد من المواطنين في مصر عن مواقع معارض "أهلًا رمضان 2024"، حيث تم افتتاح هذه المعارض والمنافذ في القرى والمدن والأحياء بجميع المحافظات.

جاء ذلك بالتعاون مع الغرف التجارية ووزارة التموين لبيع المنتجات الغذائية والسلع بأسعار مخفضة تصل إلى 30%، وذلك بهدف تخفيف العبء عن المواطنين نتيجة لارتفاع الأسعار.

أماكن معارض اهلا رمضان 2024 في محافظات مصر

سوف نعرض لكم في السطور القادمة أماكن معارض اهلا رمضان 2024، حيث يرغب الكثير من الأشخاص في التعرف عليها من أجل الذهاب إلى المعرض، وجاءت الأماكن كالتالي:

معارض أهلا رمضان 2024 في الجيزة

يوجد منفذ للمعرض في كرداسة بجانب مركز المدينة.

يتوفر 11 منفذ في حي العجوزة.

يوجد في حي الهرم 3 منافذ.

يوجد في حي الوراق 4 منافذ.

يوجد في حي شمال الجيزة 3 منافذ.

معارض أهلا رمضان 2024 في المنوفية

يوجد في مركز ومدينة أشمون.

يوجد في مدينة شبين الكوم.

يوجد في مدينة السادات.

يوجد في مركز منوف.

يوجد في مدينة بركة السبع.

معارض أهلا رمضان 2024 في القاهرة

يوجد في ميدان الحرية في المعادي منفذ للمعرض.

يوجد منفذ في ميدان الباشا في حي مصر القديمة.

يوجد في حي الموسكي في المنطقة الغربية.

يوجد منفذ في منطقة زهراء المعادي.

يوجد منفذ في منطقة أثر النبي في مصر القديمة.

معارض أهلا رمضان 2024 في شمال سيناء

يوجد منفذ في شبرا بالمساعيد.

يوجد منفذ في ميدان الرفاعي.

يوجد منفذ في سوق الضاحية.

معارض أهلا رمضان 2024 في قنا

يتواجد في مجمع الشركة المصرية بجانب بنك القاهرة في مدينة قنا.

يتواجد على طريق مصر أسوان الزراعي أمام مدينة دشنا.

معارض أهلا رمضان 2024 في سوهاج

يتواجد في ميدان العارف بالله داخل حي غرب.

يتواجد في مركز البلينا بجانب مجلس المدينة.

يتواجد في المراغة بجانب مجلس المدينة.

يتواجد في شارع الجرجاوية في حي غرب.

يتواجد في حي شرق أمام استاد سوهاج الرياضي.

أسعار السلع الغذائية في معارض أهلا رمضان 2024

سوف نعرض لكم أسعار بعض السلع في معارض أهلا رمضان، وهي كالتالي: