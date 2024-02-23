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أحمد جودة - القاهرة - "بقيت بكام" شنط رمضان 2024 بأسعار تنافسية رائعة في مختلف الأماكن، تحرص معظم المحال التجارية على توفير شنط رمضان بأسعار منافسة ومميزة، وتسعى جاهدة للإعلان عن هذه الأسعار بكافة الوسائل المتاحة، استعدادًا لاقتراب شهر رمضان المبارك.

كما يسعى غالبية المواطنين إلى تأمين جميع احتياجاتهم من السلع الغذائية الأساسية قبل بدء شهر رمضان، محاولين بقدر الإمكان تجنب استغلال التجار لهذا الموسم الخاص.

شنط رمضان 2024

تستعرض بوابة دوت الخليج الإلكترونية من خلال الفقرات التالية الأسعار المتفاوتة لشنط رمضان المختلفة، وذلك وفقًا للماركت ومكونات الشنطة:

شنطة رمضان في ماركت فتح الله

متاح بسوبر ماركت فتح الله أشكال وأحجام مختلفة لشنطة رمضان، والتي تتفاوت من حيث المكونات والأسعار، ونوضح ذلك فيما يلي:

الشنطة المميزة من فتح الله

يصل سعر هذه الشنطة إلى 335 جنيه مصري، وتتضمن المكونات التالية:

كيس أرز واحد يزن كيلو واحد جرام.

كيس واحد سكر يزن كيلو واحد جرام.

زجاجة واحدة زيت خليط.

كيس واحد مكرونة وزن كيلو واحد جرام.

كيس واحد من الصلصة وزن 300 جرام

عبوة سمن تزن 300 جرام.

كيس واحد بلح صعيدي معبأ.

كيس واحد فول معبأ وزن 400 جرام.

كيس واحد من جوز الهند يزن 250 جرام.

كيس واحد من الزبيب يزن 250 جرام.

لفة قمر الدين وزن 400 جرام.

شنطة الخير والبركة

يبلغ سعر كرتونة الخير والبركة بفتح الله ماركت 385 جنيه مصري، والتي تتكون من العناصر الآتية:

كيس أرز يزن واحد كجم.

كيس سكر يزن كجم.

زجاجة واحدة زيت خليط.

2 كيس مكرونة وزن الواحدة 300 كجم.

برطمان واحد صلصة وزن 280 جرام.

2 كيس ملح وزن 200 جرام.

كيس واحد من البلح الصعيدي المعبأ.

كيس واحد من الفول المعبأ وزن 400 جرام.

كيس واحد لوبيا يزن 400 جرام.

كيس واحد من العدس يزن 400 جرام.

عبوة شايو وزن 40 جرام.

كيس واحد من جوز الهند وزن 250 جرام.

كيس واحد من الزبيب وزن 250 جرام.

لفة قمر الدين وزن 400 جرام.

شنطة رمضان في خير زمان

وصل سعر شنطة رمضان في ماركت خير زمان نحو 175 جنيه مصري، وتتمثل مكونات الكرتونه فيما يلي من مواد غذائية: