المالية تعلن موعد صرف مرتبات شهر ابريل بالزيادة الجديدة لجميع الموظفين– شوف هتقبض كام

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يتساءل العديد من الموظفين عن موعد صرف مرتبات شهر إبريل خاصة أن عيد الفطر المبارك سوف يأتي في منتصف الشهر لذلك يتساءل الكثير عن الموعد المصرح به لصرف مرتبات شهر إبريل خاصة بسبب إعلان وزير الجمهورية عن الزيادة الشهرية التي سوف يتم صرفها كل شهر بالحد الأدنى للأجور وقد تم صرف تلك الزيادة بداية من راتب شهر مارس بمناسبة الشهر المبارك، لذلك تابع مواعيد صرف رواتب شهر إبريل.

موعد صرف مرتبات شهر إبريل

مع اقتراب عيد الفطر المبارك يتساءل الكثير عن موعد صرف مرتبات شهر إبريل حيث أن جميع الموظفين في الدولة ينتظرون نزول راتب شهر إبريل، وقد أعلنت وزارة المالية أن سوف يتم صرف مرتبات شهر إبريل بداية من يوم 23 أبريل ويتم تثبت ذلك التاريخ من كل شهر ولكن بمناسبة عيد الفطر سوف يبدأ صرف مرتبات شهر إبريل من يوم 21 إبريل.

مرتبات شهر ابريل بالزيادة الجديدة

يتم الإستمرار في صرف الرواتب لمدة 3 أيام أخرى ليكون آخر يوم 25 أبريل وقامت وزارة المالية بتوضيح أن لا يوجد أي نية لصرف مرتب شهر إبريل قبل الموعد المصرح بهن بالإضافة إلى توفير الراتب الخاص بك سواء من خلال البنك التابع إليك أو ماكينات ATM المتوفرة في جميع الشوارع، ويمكنك التعامل على أي صراف آلي قريب منك ويجب تجنب الزحام أمام الماكينات لتجنب السرقة والخناق حيث أن سيتم تغذية ال atm أول بأول بداية من نزول الراتب.