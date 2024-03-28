نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Global Highlights يسلط الضوء على خمس مدن سياحية مصرية لزيارتها صيف 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أبرز موقع Global Highlights، من خلال تقرير، عدد من الأماكن السياحية الساحلية على البحر الأحمر بالمقصد السياحي المصري التي يمكن زيارتها خلال فصل الصيف ولا سيما في شهر يوليو للاستمتاع بقضاء عطلة على شواطئها المشمسة والتي من بينها مدن شرم الشيخ والغردقة ودهب هذا بالإضافة إلى مدينتي القاهرة والجيزة، كما يمكن زيارة عدد من المعالم السياحية صباحًا أو مساءً.

القاهرة والجيزة

وقد جاءت مدينتي القاهرة والجيزة من بين المقاصد السياحية التي أوصى التقرير بزيارتها، لافتًا إلى أن مدينة القاهرة تعد مكانًا رائعًا كما أنها قريبة من مدينة الجيزة التي توجد بها أهرامات الجيزة إحدى أشهر أماكن الجذب السياحي في مصر بالإضافة إلى المتحف المصري الكبير، كما يمكن للزائر القيام بالعديد من الأنشطة خلال زيارته لمدينة القاهرة ولا سيما في المساء والتي من بينها زيارة برج القاهرة وحضور عروض دار الأوبرا المصرية وعروض الصوت والضوء بأهرامات الجيزة والقيام برحلة نيلية وتناول العشاء وسط أجواء النيل الساحرة، والقيام بجولة بشارع المعز حيث الآثار الإسلامية الشامخة، بالإضافة إلى القيام بجولة بخان الخليلي لشراء الهدايا التذكارية من البازارات الموجودة بها.

شرم الشيخ

كما أشار إلى أن السائح في مدينة شرم الشيخ يمكنه الاستمتاع بالاسترخاء على شاطئ البحر الأحمر والإقامة بالفنادق الرائعة وزيارة محمية رأس محمد وممارسة رياضة الغوص للاستمتاع بالحياة البحرية المتنوعة بها.

الغردقة

وتطرق التقرير للحديث عن مدينة الغردقة والتي تعد إحدى الوجهات السياحية التي تتمتع بشهرة كبيرة في مصر، والتي يرغب السائحون في زيارتها للمشاركة في الرياضات المائية والتي من بينها التزلج على الماء والغوص، بالإضافة إلى الاستمتاع بالاسترخاء على الشاطئ.

دهب

وعن مدينة دهب أشار التقرير أنها تتميز بكونها نقطة انطلاق رائعة لرحلات اليوم الواحد إلى جبل سيناء، وأضاف أنها تتمتع بمزيج رائع بين البحر والجبال والصحراء.