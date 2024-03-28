"واحد من الناس" يلتقي مجموعة من عمال مدينة زفتى ويهديهم 10 آلاف جنيه

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 28 مارس 2024 10:30 مساءً - التقى الإعلامي عمرو الليثي، ببرنامج "واحد من الناس"، المذاع على قناة الحياة، بمجموعة من العمال العاملين في محطة جمع قمامة مدينة زفتى بمحافظة الغربية، ووجه لهم الشكر لحرصهم على العمل في رمضان وشاركهم بطرح مجموعة من الاسئلة المتنوعة وتوزيع اسئلة على الفائزين.

وطرح الإعلامي عمرو الليثي، عشر أسئلة على العمال ووزع جوائز قدرها ألف جنيه على كل سؤال يتم الإجابة عليه بشكل صحيح.

وجاء السؤال الأول من هو اللاعب المصري الذي يلعب في الدوري الفرنسي والإجابة مصطفى محمد، واسم عالم مصري شهير فاز بجائزة نوبل في الكيمياء والإجابة أحمد زويل، واسم بطل مسلسل الضوء الشارد والإجابة ممدوح عبد العليم، واسم بطل فيلم شمس الزناتي والإجابة بطولة عادل امام.

وطرح اسئلة رياضية، أولها نتيجة مباراة البنك الأهلي والنادي الاهلي والاجابة انتهت كام 4/3 لصالح البنك الاهلي، ونتيجة مباراة الزمالك والجونة والاجابة انتهت 3/2، واسم بطل فيلم عبود على الحدود والاجابة الفنان الراحل علاء ولي الدين، واسم بطل مسلسل فرقة ناجي عطا الله والاجابة عادل امام، واسم حارس مرمى منتخب مصر بكأس الامم الافريقية عام 2008 والاجابة عصام الحضري، وسؤال اخير بسرد 3 معلومات عن مشروع جمع القمامة في زفتى.