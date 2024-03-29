نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الأوقاف يتفقد مسجد السيدة زينب بعد إعادة تطويره في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفقد وزير الأوقاف أ.د/ محمد مختار جمعة مسجد السيدة زينب (رضي الله عنها)، وأشاد بمستوى التطور شديد الرقي الذي نفذته الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وقد وجه وزير الأوقاف التحية والشكر والتقدير للرئيس/ عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على اهتمامه بعمارة بيوت الله (عز وجل) بصفة عامة ومساجد آل البيت بصفة خاصة، وتابع جمعة قائلا ولولا فضل الله (عز وجل) وتوجيه واهتمامه بعمارة المساجد على هذا المستوى الذي يليق بمصر في ظل الجمهورية الجديدة برئاسة سيادته، ما كان لنا أن نقف على هذا المستوى العظيم.

وأكد محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن إجمالي المساجد التي تم إنشاؤها أو إحلالها وتجديدها أو تطويرها وصيانتها وفرشها قد بلغ في عهد سيادة الرئيس/ عبد الفتاح السيسي ١١٨٨٧ مسجدًا بتكلفة تقدر بنحو ١٨ مليار جنيه، ويأتي افتتاح مسجد السيدة زينب (رضي الله عنها) اليوم بعد افتتاح مسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) ومسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها) ومسجد السيدة فاطمة النبوية (رضي الله عنها) ومسجد السيدة رقية (رضي الله عنها) كدرة تاج لتطوير هذه المساجد، فمصر عامرة ببيوت الله (عز وجل)، وستظل بإذن الله حصنا منيعا لدين الله.